Vingt six (26) joueurs ont été retenus par le sélectionneur de l'équipe nationale de football des moins de 23 ans (U23), Noureddine Ould Ali, en vue du match aller face au Ghana, prévu le 24 mars au stade du 19 mai 1956 d'Annaba (22h00) pour le compte du 3e et dernier tour qualificatif de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 de la catégorie, a indiqué la Fédération algérienne (FAF) lundi sur son site officiel.

La sélection algérienne des U23 a entamé dimanche son stage de préparation sur le terrain annexe du stade du 19 mai 1956 d'd'Annaba, en vue de la double confrontation face au Ghana, avec deux séances quotidiennes, la première au matin dédiée au travail physique et musculaire et la seconde en fin d'après midi, consacrée au volet technico-tactique.

La RD Congo qui a éliminé l'Ethiopie au 1e tour puis l'Algérie au 2e tour, a été disqualifiée après avoir commis une infraction qui remonte aux éliminatoires de la CAN-2019, disputée en Egypte et remportée par le pays hôte. En effet, la RDC avait aligné Arsène Zola, un joueur dont la date de nais sance était falsifiée (1996 et non 1997) et qui ne pouvait en réalité être convoqué pour disputer les rencontres, la RD Congo ayant été exclue des éliminatoires par la CAF, malgré sa qualification au prochain tour. La seconde manche se jouera le mardi 28 mars à Kumasi. La CAN U23 se jouera du 2 au 26 novembre 2023. Les trois premiers du rendez-vous continental représenteront l'Afrique aux Jeux olympiques JO-2024 à Paris (26 juillet - 11 août).

Liste des 26 joueurs :

Gardiens : Boulhendi Teddy (OGC Nice), Redouane Maâchou (CRB), Ouennas Nabil Akram (AS Saint Etienne).

Défenseurs : Azzi Mohamed (CRB), Dorval Mehdi Emile (Bari FC/Italie), Bekkouche Chemseddine (Levente UD/Espagne), Dris Abdelhamid (NC Magra), Cherifi Toufik (Club Africain/Tunisie), Benchaa Reda Mohamed-Amine (Dijon FC/France), Abdessamed Bounacer (USMA), Berkani Stan (Clermont Foot 63/France), Mohamed Telili (O Médéa), Bounaas Idris (O Lyon/FRance) Abdallah Bendouma (PAC), Yacine Titraoui (PAC), Mohamed Islam Belkheir (CRB), Koceila Boualia (JSK), Akram Bouras (CRB), Boualem Sryer (ASO), Puch-Herrantz Mehdi Guilermom (AC Ajaccio/France), Neghli Camiel (Graafshaft/Pays-Bas), Belloumi Mohamed El Bachir (Farense FC/Portugal).

Attaquants : Boutoutaou Aymen-Abdelkrim (Valenciennes FC/France), Ait El Hadj Mohamed (USM Alge r), Bakrar Mounsef (Istra 1961/Croatie), Rahou Jores (O Marseille/France).