La brigade mobile de la police judiciaire BMPJ de la zone industrielle "Palma" relevant de la Sûreté de la wilaya de Constantine a procédé à la saisie de 29.850 capsules de psychotropes, a-t-on appris dimanche de la cellule de communication et des relations publiques de ce corps constitué.

L’opération a été réalisée sur la base de renseignements dénonçant un individu de 35 ans qui faisait écouler des psychotropes à l’intérieur de son domicile, a précisé la même source sécuritaire, ajoutant qu’il a été procédé à la délivrance par les instances judiciaires compétentes d’une autorisation de perquisition au domicile du suspect donnant lieu à la découverte d’une quantité de psychotropes estimée à 29.850 capsules en plus de 9 plaquettes de drogue (kif traité) de 900 grammes et d'une arme blanche (couteau), d'un coupe-papier et d'une somme d’argent qui proviendrait des revenus de ce trafic.

Après enquête, un dossier de procédures pénales a été élaboré à l’encontre de l’accusé pour "détention, stockage, achat, vente et transport de drogue et psychotropes (produits pharmaceutiques provenant de l’étranger) de manière illégal e et détention d’armes blanches sans justificatif légal et utilisation de véhicules à moteur dans le cadre d’un réseau criminel organisé", a fait savoir la même source, précisant que le mis en cause a été présenté devant le parquet.