L'Agence nationale des déchets (AND) organisera la 1ère édition du Forum international des déchets, du 23 au 25 janvier 2024, au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), dans l'objectif de promouvoir l'économie circulaire, a indiqué dimanche, le directeur de l'AND, Karim Ouamane.

"C'est pour la première fois en Algérie qu'un Forum est dédié aux déchets, eu égard à l'importance majeure de ce domaine qui offrira une valeur ajoutée à l'économie nationale à travers l'investissement dans l'économie circulaire", a précisé M. Ouamane qui animait une conférence de presse au siège de l'Agence. La gestion des déchets "est un vaste domaine d'investissement qui a un avenir prometteur, la valeur économique des déchets ménagers et assimilés étant estimée à 150 milliards Da/an, un chiffre en constante augmentation", a-t-il expliqué.

La première édition de cet événement sera l'occasion de mettre en avant l'expérience algérienne dans le domaine de la gestion des déchets et d'identifier les potentielles perspectives de coopération Sud-Sud et Nord-Sud, a-t-il ajouté.

Le Forum en question tend à faire connaître les services et les technologies de pointe utilisés dans le domaine du recyclage, à échanger les expériences et les connaissances, et à offrir aux jeunes et aux start-up l'occasion de faire valoir leurs idées et leurs projets. Il réunira plusieurs acteurs locaux et internationaux ainsi des innovateurs dans les domaines de la gestion des déchets, afin de leur permettre de s'informer sur toutes les évolutions dans ce domaine d'activité, de même qu'il constituera une opportunité pour les étrangers de tirer profit de l'expérience algérienne. A cette occasion, une série de conférences et de workshops sera organisée, en présence d'experts internationaux, en vue d'échanger les expériences et inciter les porteurs de projets à se lancer dans le domaine de la gestion des déchets.