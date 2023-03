Le directeur général (DG) de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion, Saïd Zereb a affirmé dimanche soir qu'une vingtaine de secteurs contribuent d’une part

très importantes à la politique nationale de réinsertion des détenus et ce dans l’unique objectif de les encourager à s'impliquer dans la construction de la société.

"L’ensemble de ces secteurs d’activités contribuent à la réussite sur le terrain de la politique de l’état en matière de réinsertion des détenus, pour qu’ils puissent apporter leur apport à la construction de la société", a précisé M.

Zereb en marge de la cérémonie du coup d’envoi officiel à partir de l’établissement de rééducation de Bechar de la deuxième session de formation dans le cadre de l'enseignement professionnel au profit de 20.262 détenus à travers le pays pour un global de 162 spécialités entre la première et cette seconde session.

Le DG de l'Administration pénitentiaire et de réinsertion, qui a également donné à cette même occasion en présence des autorités locales de la wilaya et des représentants de la cour de justice de Bechar, le coup d’env oi des examens national officiels écrits de 32.457 détenus -candidats à l’enseignement à distance, parmi eux 22.643 à l’enseignement du niveau moyen et 9.814 à l’enseignement secondaire, a indiqué que "le choix de l’établissement de rééducation de Bechar pour le déroulement de cette cérémonie du coup d’envoi de la deuxième session de formation et de l’enseignement professionnel ainsi que les examens des détenus-postulants à un enseignement à distance à travers le pays, vient du fait que cet établissement, constitue un exemple concret des efforts de l’état pour la réalisation d’un système pénitencier qui répond aux valeurs et critères mondiaux de respect des droits de l’homme, de leur promotion dans le respect des détenus". Dans cet établissement, M. Zereb en compagnie également des autorités locales de la wilaya a présidé la cérémonie de la sortie de la première promotion national de seize (16) détenus –technicien de l’aquaculture et dix neuf autres détenus-femmes en aquariophilie, grâce à un partenariat avec les secteurs de la pêche, de l’aquaculture et de la formation et de l’enseignement professionnel.

Auparavant le DG de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion a procédé à l’inauguration d’une ferme pilote d’aquaculture au sein du même établissement pénitencier ,qui est compo se de neuf (9) bassin d’élevage de différents poissons d’eau douce et qui sera désormais dédiée à la formation des détenus dans différentes spécialités et segment liés à l’aquaculture, selon le directeur local du secteur M. Djamel Boulekhessaim. Enumérant la contribution entre ce secteur et celui de la justice, M. Zereb a indiqué "que dans le cadre de la convention-cadre entre ces deux secteurs, son administration a enregistré 1.102 détenus à travers le pays qui suivent une formation dans dix (10) spécialités liés aux domaines de la pêche et l’aquaculture".

"Concernant nos accords avec le secteur de l’agriculture, nous avons également enregistré un total de 8.144 détenus,qui suivent une formation dans 36 spécialités agricoles, soit 20 pour cent des détenus à travers le pays inscrits dans différents segments de la formation et de l’enseignement professionnels, ce qui est palpable aujourd’hui à Bechar par l’inauguration d’une pépinière d’une capacité de production de 10.000 plants toutes espaces végétales confondus", a-t-il dit.

Le DG de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion a achevé sa visite de travail d’une journée à Bechar, par une rencontre avec les cadres et les personnels administratifs relavant du secteur dans la wilaya.