Le public du Théâtre régional de Tizi-Ouzou (TRTO) Kateb Yacine, était au rendez-vous dimanche, à l'occasion de la célébration de la fête de la victoire, avec la pièce "Jusqu'à 62" de l'association des activités de jeunes de Lakhdaria, dans la wilaya de Bouira.

Le spectacle de 40 minutes revient sur les conditions durant la période coloniale et l'engagement de la jeunesse dans la Guerre de libération nationale jusqu'au recouvrement de l'indépendance du pays.

Il met en scène le rôle de la jeunesse algérienne de l'époque qui, malgré son jeune âge, les contraintes et les risques encourus, s'est engagée aux côtés de ses aînés, par attachement à son pays et pour l'idéal de la liberté.

Plusieurs autres spectacles dédiés à l'Histoire et à la lutte du peuple algérien pour son indépendance sont au programme du TRTO, dans le cadre de la célébration du soixantenaire de l'indépendance. Dans la même contexte, le TRTO travaille, également, à la réalisation d'un nouveau spectacle sur la vie et la lutte de Fatma N'Soumer contre l'occupation française de l'Algérie. "Le théâtre, comme l'art en général, est aussi un moyen de préservation de l'Histoire et de la Mémoire nationales et leur transmission aux jeunes générations", a souligné, à l'occasion, Hocine Heddou, directeur du TRTO.