Les membres de la communauté algérienne établie en France ont organisé, dimanche au cœur de la capitale française Paris, un rassemblement pour célébrer la fête de la Victoire (19 mars), exprimer leur attachement à leur mère patrie et saluer les acquis remportés à la faveur du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Brandissant le drapeau national et scandant des slogans de soutien et de fierté d'appartenir à leur mère patrie en cette journée qui revêt une symbolique historique, ces Algériens, femmes et hommes, rassemblés en masse sur une place publique à Paris, ont exprimé leur attachement à "la souveraineté nationale" et fustigé "les suppôts et traitres" déchaînés contre leur propre pays.

"Vive l'Algérie", "Vive le président Tebboune", "Vive l'Armée nationale populaire" et "Gloire à nos martyrs", c'est par ces slogans que les membres de la communauté algérienne ont tenu à rendre hommage à leur pays en brandissant des portraits de chouhada de la Guerre libération nationale et de symboles de la résistance nationale et en entonnant l'hymne national.

Un rassemblement qui traduit le rejet par les Algériens établis à l'étranger des complots ourdis contre l'Algérie et de la campagne haineuse et systémique visant à frapper sa stabilité, tout en dénonçant "les traîtres et suppôts qui veulent attenter au pays, pour servir les intérêts et les objectifs de pays hostiles à l'Algérie".

C'est aussi une opportunité pour exprimer leur soutien à leurs dirigeants et leur attachement à la stabilité et à la sécurité de leur mère patrie, et rendre hommage à l'ANP qui veille à protéger le territoire national et la sécurité des citoyens. Zoulikha Zitouni, une Algérienne ayant pris part à ce rassemblement, a appelé tous les Algériens tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger à s'unir autour du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, face à ceux qui conspirent contre leur propre pays.

La célébration de la fête de la Victoire se veut "une date précieuse pour tous les Algériens à l'intérieur du pays et à l'étranger", a-t-elle dit.

Un autre Algérien participant au rassemblement a appelé à "se dresser tel un seul homme face aux traîtres et comploteurs", scandant "vive l'Algérie libre et indépendante à jamais...Gloire à nos vaillants martyrs".

Cette manif estation revêt une grande symbolique, d'autant que l'Algérie nouvelle avance à pas surs vers la concrétisation d'acquis nationaux remportés à l'intérieur du pays et à l'étranger, attachée à ses constantes et principes, à sa souveraineté et à son unité nationale, et déterminée à lutter contre toutes les tentatives hostiles qui ciblent l'Etat et à éradiquer les groupes terroristes qui tentent de la déstabiliser et de porter atteinte à son intégrité territoriale et à l'unité de son peuple sur lequel elle compte pour s'unir autour de ses dirigeants face à ceux qui tentent de porter atteinte à l'Algérie des martyrs".

Ce rassemblement intervient en soutien au processus en cours contre les campagnes enragées qui ciblent les symboles de l'Etat algérien et sa souveraineté, après ses dernières positions sur le plan mondial et son retour en force sur le paysage politique international, grâce à la force de sa diplomatie dont les repères ont été tracés par le président Tebboune et qui a permis de réaliser des succès, à l'instar de la relance de la cause palestinienne centrale et la réunification des rangs de ses factions, en sus de son soutien aux causes justes et son rejet du colonialisme, dont la cause sahraouie, dernière colonie en Afrique.

Pour rappel, des personnalités artistiques et médiatiques algé riennes et des militants avaient lancé des appels à la communauté nationale établie en France pour participer, dimanche, à une manifestation à Paris en vue d'exprimer l'attachement des membres de la diaspora nationale établie à l'étranger à l'instar de la France, à leur mère patrie et défendre "la souveraineté nationale et les intérêts du pays, mais aussi faire front uni contre les conspirateurs et les traîtres, suppôts de parties ennemies".

A son tour, le Mouvement dynamique de la communauté algérienne établie en France (Moudaf) a indiqué, dans un communiqué rendu public à l'occasion de la Fête de la Victoire, que "le cœur des Algériens déborde de compassion, de fierté et d’émotions devant les sacrifices uniques de leurs aînés", ajoutant que les "Accords d’Evian ont été signés entre l’Algérie et la France, grâce à la détermination absolue du peuple algérien à obtenir son indépendance".

Le Mouvement a indiqué dans son texte intitulé "La mémoire combat l’oubli", que le peuple algérien avait saisi son destin à pleines mains pour récupérer son droit le plus humain : la liberté".

Le Mouvement ajoute également que "la jeunesse algérienne est lucide et consciente de l’héritage qui lui a été transmis.

Un héritage noble, glorieux et débordant de prestige", précisant que "le regard des jeunes croi se encore celui de leurs aînés et la transmission continue, car elle est nécessaire".