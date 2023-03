Le Théâtre national algérien (TNA) a procédé au suivi et à l'exécution du projet de création du Théâtre national de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à travers un programme riche comportant des sessions de formation dans les arts et des ateliers pratiques au profit des hommes du théâtre sahraoui, a-t-on appris du TNA.

Lancé en février dernier et se poursuivra jusqu'à juin, ce projet vise à réaffirmer l'importance d'enrichir la scène théâtrale sahraouie et de donner l'image culturelle de sa lutte contre le colonisateur marocain, à travers sa présence effective tant au sein de la société sahraouie qu'à l'extérieur.

Entre autres objectifs du projet, la présentation de pièces de théâtre de différents genres, produites localement ou à l'étranger en vue de contribuer à l'enrichissement et au développement du patrimoine culturel sahraoui par la production de spectacles vivants et l'animation et la promotion de la culture et des arts sahraouis.

Il s'agit également de créer un cadre référentiel réglementaire, artistique et professionnel en m esure d'améliorer les conditions de la pratique professionnelle de l'art chez les Sahraouis, de régénérer et de développer les capacités créatives de ces artistes par l'organisation de stages spécialisés dans la formation pratique et promouvoir l'expérience théâtrale sahraouie sur la scène internationale.

Ce projet qui sera réalisé entre les camps de réfugiés sahraouis, le Théâtre régional de Sidi Bel Abbès et le TNA, comporte des sessions de formation dans les arts et des ateliers pratiques encadrés par des académiciens et des spécialistes du théâtre. La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji avait signé, samedi à Boujedour (camps de réfugiés sahraouis), un accord-cadre avec son homologue sahraoui, visant à consolider la coopération culturelle notamment la création du théâtre national sahraoui sous la supervision de son secteur.