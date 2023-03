Des prisonniers palestiniens dans les geôles sionistes ont publié, dimanche, une lettre présentée comme "un Testament collectif" avant leur grève de la faim ouverte annoncée auparavant pour le début du mois de Ramadhan.

Ce "Testament collectif" a été publié avant la grève de la faim ouverte que comptent observer les prisonniers palestiniens sous le slogan: "Liberté ou victoire" en signe de protestation contre les mesures sionistes visant à les harceler, indique une association les représentant.

S'adressant au peuple palestinien, les prisonniers ont déclaré : "Ne nous laissez pas seuls sur les champs de bataille, exposés aux flèches des envahisseurs. Protégez nos vies et nos dos, car nous partageons les mêmes valeurs et principes".

Ils insistent sur 8 éléments essentiels : "La Palestine et son récit historique, la résistance globale, l'unité nationale, les familles des martyrs et des prisonniers, les femmes palestiniennes, gardiennes de notre feu sacré, la démocratie palestinienne et le pluralisme politique dans la conscience de libération et l'identité nationale unif icatrice".

Parallèlement, le chef du Club des prisonniers palestiniens, Qaddoura Fares, a annoncé, dans un communiqué, que "la figure de la scène politique palestinienne Marwan Barghouti (Abu al-Qassam), membre du Comité central du Fatah, sera en première ligne des prisonniers qui observeront une grève de la faim". Depuis plus d'un mois, les prisonniers palestiniens poursuivent leurs actions de désobéissance en signe de protestation contre les mesures arbitraires sionistes prises à leur encontre, selon le communiqué. L'entité sioniste détient actuellement 4800 prisonniers palestiniens dans ses prisons, dont 170 enfants et 29 femmes.