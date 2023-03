Deux employés du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), kidnappés il y a deux semaines dans le nord du Mali, ont été libérés dimanche soir "sains et saufs", a annoncé la branche malienne du CICR sur Twitter.

"Les deux collaborateurs du CICR enlevés le 4 mars entre (les villes de) Gao et Kidal (nord du Mali) ont été libérés ce (dimanche) soir", a annoncé l'antenne malienne du CICR sur Twitter.

"Nos collègues se portent bien et ont été libérés sains et saufs et sans conditions", a-t-elle affirmé.

Le CICR a remercié "tous ceux qui ont contribué à leur libération".