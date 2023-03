Au moins six personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans des attaques du groupe terroriste Boko Haram dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, a-t-on indiqué dimanche des sources sécuritaires et locales.

Un attentat-suicide de Boko Haram s'est produit samedi dans la localité de Djibrilli, dans le département du Mayo-Tsanaga, faisant au moins cinq morts, selon des sources locales.

Les médias locaux ont rapporté que deux enfants figuraient parmi les morts et que plusieurs autres avaient été blessés.

Dimanche soir, des combattants de Boko Haram ont attaqué la localité de Watatoufou, située dans le même département, tuant un homme âgé de 81 ans et blessant une autre personne, ont indiqué deux membres du personnel de sécurité local, sous le couvert d'anonymat.

Selon les rapports de sécurité de l'armée camorounaise, Boko Haram a augmenté le nombre et l'ampleur de ses attaques dans la région au cours des deux derniers mois, en perpétrant plusieurs meurtres ciblant les civils.