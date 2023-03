Une organisation estudiantine a dénoncé "une violation flagrante du caractère sacré de l'université" au Maroc, après une prise d'assaut par les services de sécurité d'un campus universitaire qui a fait des dizaines de blessés parmi les étudiants.

Par le biais d'un communiqué, l'organisation Renouveau estudiantin a condamné "la prise d'assaut d'un campus universitaire à Casablanca au Royaume du Maroc par les forces de sécurité et le harcèlement que subissent les étudiants", qualifiant ces agissements de "violation flagrante du caractère sacré de l'université". Le Renouveau estudiantin a exprimé son "rejet absolu de toute restriction ou empêchement des activités et initiatives des étudiants", soulignant que "l'université est un espace de sciences et de dialogue, et que la violence y est absolument rejetée".

Le comité exécutif du Renouveau estudiantin a appelé dans ce contexte les composantes estudiantines à "formuler une plate-forme d'action commune basée sur le principe du refus de militariser l'université et de la lutte démocratiqu e pour la défense de cet espace de savoir", exprimant sa solidarité avec les étudiants victimes de violences.

Vendredi dernier, pour la quatrième journée consécutive, une manifestation estudiantine tenue à la Faculté des sciences de Casablanca à l’occasion du "17e Forum national des étudiants", a été brutalement réprimée, selon l'organisation et des médias.

Plus de 50 étudiants ont été blessés, a dénoncé l'organisation qui évoque des cas de fractures, de suffocation et d'évanouissement, ainsi que la destruction et la confiscation du matériel du forum.

La manifestation a été organisée par l’Union nationale des étudiants du Maroc.

D'après les médias, tous les cours ont été suspendus ces derniers jours et les entrées de la faculté ont été encerclées par les forces de sécurité, sans aucune explication de la part de la direction de la faculté.