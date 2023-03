La Société nationale d'assurance (SAA) et Algérie Poste, ont signé dimanche à Alger, une convention-cadre et de partenariat en vue de renforcer leur coopération en matière de développement de l'économie numérique.

La convention a été signée au siège de la SAA, par le PDG de la compagnie, Youcef Benmicia, et le DG d'Algérie Poste, Louaï Zaidi, en présence de cadres des deux établissements.

En marge de la cérémonie de signature de cette convention, les deux parties ont relevé l'importance de cette initiative qui favorise le développement du secteur numérique, considérée comme une priorité pour les pouvoirs publics.

M. Benmicia a expliqué, à ce propos, que cette convention "s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action visant à développer l'économie numérique, moderniser le système financier, renforcer les moyens du e-paiement et promouvoir les opérations de paiement à distance".

Il a précisé que les deux établissements "ont convenu de mettre en place, pour la mise en exécution de cette convention, un comité de travail conjoint pour le suivi et l'application des contrats qui en découleront, le but étant d'améliorer et de vulgariser les services offerts aux citoyens".

La SAA célèbre, cette année, le soixantième anniversaire de sa création, a soutenu le PDG de la SAA, affirmant qu'elle "place la numérisation comme première stratégie pour mettre en œuvre le plan d'action décidé par les pouvoirs publics".

De son côté, M. Zaidi a expliqué dans quelle mesure les deux établissements étaient en relation directe avec le citoyen, d'où "l'intérêt d'oeuvrer à offrir le bien-être, la modernisation et la numérisation, tant recherchés par le citoyen, mais également à développer le secteur numérique en général".