Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a mis l'accent, samedi à Alger, sur la nécessité d'anticiper la hausse prévue des prix des minerais bruts sur les marchés mondiaux, en veillant à l'exploitation des ressources disponibles à l'échelle nationale.

Dans une allocution à l'ouverture d'un atelier sur "les ressources minérales en Algérie", M. Arkab a annoncé la révision de plusieurs mesures relatives au développement des différentes ressources minérales, importées actuellement, en raison de la hausse de prix prévue les prochaines années, relevant qu'il s'agit d'une démarche inscrite au titre du développement de l'exploration et de l'exploitation des ressources minières nationales.

L'orientation de l'économie mondiale vers l'énergie verte conduira inévitablement à une hausse de la demande sur les ressources minérales, et par ricochet de leurs couts, a-t-il expliqué, rappelant les prévisions de la Banque mondiale affirmant qu'en 2050, les prix des minerais bruts connaitront une augmentation conséquente.

Le lithium connaitra une hausse de 498%, le graphite 494% et le cobalt à 460%, selon les chiffres de la BM. "Ces prévisions imposent la nécessité de trouver, dès maintenant, des alternatives pour faire face au manque et associer le secteur minier, de manière efficace, dans le développement économique mondial et utiliser de nouvelles technologies d'exploration", a souligné M. Arkab.

Une feuille de route a été mise en place visant l'optimisation des mines inexploitées, a-t-il rappelé, mettant en avant les réalisations accomplies en termes d'exploitation des mines d'or, ainsi que le lancement des projets Gara Djebilat (fer), Oued Amizour et du phosphate intégré.

Il a également mis en exergue le programme de recherche (2021/2023) lancé par l'agence nationale des activités minières et l'office national des recherches géologiques et minières d'une valeur de 4.8 mds DA. Le développement de l'industrie nationale ne saurait se réaliser qu'avec les produits locaux qui ne sont pas exploités convenablement, a-t-il ajouté. Pour M. Arkab, ces produits sont "la principale source de développement" qu'il importe d'utiliser compte tenu de leur disponibilité, en quantité et en qualité, au niveau national.

Les travaux de cet atelier se sont déroulés en présence de responsables et de cadres du secteur minier, outre des représentants des opérateurs miniers, des experts et des enseignants chercheurs dans les domaines de la géologie et des mines.

Ont assisté également le représentant du ministère de la Défense nationale (MDN), le commissaire à l'énergie atomique, le PDG du groupe industriel minier Manadjim El Djazaïr (Manal), la présidente de la commission de régulation d'électricité et du gaz, des représentants du groupe Sonatrach et de l'Agence spatiale algérienne (ASAL).