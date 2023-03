Le groupe industriel minier Manadjim El Djazaïr (Manal) a réalisé des exportations d'une valeur 216 millions de dollars en 2022, en croissance de 110 % par rapport à 2021, a indiqué samedi à Alger son PDG, Mohamed Sakhri Harami.

Dans une intervention à l'occasion des travaux d'un workshop sur les ressources minérales en Algérie, M. Harami a fait savoir que les exportations du groupe Manal ont connu, ces dernières années, une tendance haussière, passant de 57 millions de dollars en 2020 à 103 millions de dollars en 2021 puis à 216 millions de dollars en 2022. Cette tendance devrait se poursuivre en 2023, ce qui permettra au groupe Manal de réaliser une nouvelle hausse du chiffre d'affaires durant l'année en cours, à 49,3 milliards de dinars contre 44,3 milliards en 2022, selon le PDG.

"Ces résultats ont été enregistrés grâce à la mise en œuvre du plan de développement du groupe Manal, impliquant le lancement de nouveaux projets ainsi que l'augmentation des capacités de production actuelles", souligne M. Harami.

Le plan de développement comprend aussi, a-t-il dit, la valorisation des produi ts miniers afin de réaliser l'ensemble de la chaîne de valeur localement et le lancement de grands projets structurants ainsi que la réalisation d'un programme de recherche constitué de 26 projets durant la période 2021-2023.

Par ailleurs, lors des travaux de ce workshop organisé par l'Agence du service géologique de l'Algérie (ASGA) plusieurs experts du secteur minier se sont accordés sur l'intérêt de développer plusieurs ressources minérales intervenant notamment dans la transition énergétique et dont la demande pourrait connaître une hausse importante dans les prochaines années. Selon le représentant de l'Agence nationale de l'activité minière (ANAM), Rachid Abchiche, il y aura une demande accrue de minéraux, notamment le lithium, le cobalt, le nickel, le cuivre et les terres rares. A noter que l'ouverture de ce workshop, tenu sous le thème : "Ressources minérales de l'Algérie: bilan, perspectives de développement et prospective d'exploration minière", a été présidée par le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab. Plusieurs assises sont prévues tout au long de l'événement qui s'achèvera demain dimanche.