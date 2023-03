La boxeuse Algérienne Boualem Roumaissa (-50 kg) a été éliminée en huitièmes de finale des championnats du monde (dames) qui se déroulent au Complexe sportif Indira Gandhi à New Delhi en Inde (16-26 mars).

La championne d'Afrique algérienne et médaillée d'or aux Jeux méditerranéens d'Oran n'a pu résister à la force de frappe de l'Indienne Nikhat Zareen (5-0), une boxeuse très redoutable puisqu'elle est tout simplement la championne du monde en titre de cette catégorie de poids. Lors des trois premières journées du rendez-vous mondial de New Delhi, les Algériennes Imane Khelif (-66 kg) et Khelif Hadjila (-60 kg) se sont qualifiées aux 8es de finale, en battant respectivement la Kenyane Asiko Friza, par arrêt de l'arbitre au deuxième round et la Russe Golubeva Nadezhda (5-0). Imane Khelif, vice-championne du monde 2022 à Istanbul (Turquie), affrontera en 8es de finale la Russe Amineva Azalia, vainqueur de la Biélorusse Danilchyk Aryna, par arrêt de l'arbitre au 3e round.

De son côté, Khelif Hadjila, médaillée d'or aux Jeux méditerranéens d'Oran, croisera les gants en huitième de finale avec la Chinoise Yang Wenlu, victorieuse de l'Italienne Meziano Alessia (5-0). Par ailleurs, les boxeuses algériennes Fatiha Mansouri (-48 kg) et Fatima-Zohra Abdelkader Hedjala (-54 kg) ont été éliminées après leurs défaites respectives contre la Chinoise Hu Meiyi (5-0) et la Moldave Coroli Iulia (3-0). Pour sa part, Ichrak Chaib (-70 kg), médaillée de bronze aux Mondiaux 2022 d'Istanbul, sera opposée lundi à la représentante de la Polynésie française, Tavane Edith, pour le compte des 8es de finale. Sous la conduite des entraîneurs Kenzi Abdelhani et Chaoua Mohamed, six boxeuses Algériennes prennent part au Mondial de New Delhi. Le rendez-vous mondial de New Delhi enregistre la participation de 300 athlètes représentant 65 pays. Selon le programme de la compétition établi par l'Association internationale de boxe (IBA), les tours préliminaires auront lieu du 16 au 21 mars, les quarts de finale les 22, 23 et 24 mars, les demi-finales le 25 mars et les finales le 26 mars. Les Mondiaux de New Delhi seront richement dotés. Dans les douze catégories de poids, la médaillée d'or touchera 100.000 dollars, la médaillée d'argent 50.000 dollars les deux médaillées de bronze 25.000 dollars.