Le président de la Fédération algérienne de Rugby (FAR), Sofian Ben Hassen, élu, samedi au bureau exécutif de Rugby Afrique, lors de l'assemblée élective de l'instance tenue à Cap Town en Afrique du Sud, a relevé que son objectif, dans sa nouvelle tache, est "de contribuer au développement du rugby en Algérie, au maghreb et au continent Africain d'une manière générale".

L'AGE de Rugby Afrique avait élu le Ghanéen Herbert Mensah, au poste de président pour le prochain mandat olympique (2023-2027), en remplacement du Tunisien Khaled Babbou.

"C’est un moment historique, puisque depuis la création de Rugby Afrique en 1986 c’est la 1ere fois qu’un Algérien intègre le bureau exécutif, en plus avec l’appui de 22 pays votants sur un total de 32 pays, c'est une satisfaction supplémentaire d’être en tête des votes", a-t-il affirmé à l'APS à partir de Cap-Town.

Ben Hassen a été en concurrence avec 18 candidats pour le bureau exécutif, qui renferme en plus de l'Algérien six autres membres, ainsi que le nouveau président, vice-président, le secrétaire général et le trésorier. "Il y avait beaucoup de candidatures, c'est la première fois dans l’histoire de Rugby Afrique. Ceci n’a pas été facile pour décrocher un poste au sein du bureau exécutif", a-t-il ajouté.

Et d'enchainer : "Cette élection est bénéfique pour le rugby algérien. Avec un programme judicieux et réel nous pourrons participer au développement de cette discipline sur le territoire national, au niveau maghreb et sur tout le continent africain". Sofian Ben Hassen (40 ans), est le fondateur de la Fédération Algérienne de Rugby en 2015, d'ailleurs il préside l'instance fédérale pour le deuxième mandat olympique de suite (2017-2024). De son coté, Herbert Mensah, jusque-là président de la Fédération de Rugby du Ghana, dirigera "Rugby Afrique" lors des quatre prochaines années, le nouveau patron du monde de l’ovale en Afrique entend œuvrer au développement de la discipline.

"Mon objectif est de faire de Rugby Afrique la référence en matière d’administration sportive sur le continent africain", a notamment promis M. Mensah dans son discours d’investiture.

Herbert Mensah (32 voix) était en concurrence avec l’Ougandais Andrew Owor.

Rugby Afrique, anciennement, Confédération africaine de rugby (Car), a été fondée en 1986. Elle est l’une des six associations régionales composant World Rugby, l’organisation internationale responsable de la gestion du rugby à XV et à VII.