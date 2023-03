Des fauteuils roulants et des appareillages orthopédiques et médicaux ont été distribués par l’agence de Djelfa de la Caisse nationale des retraites (CNR) au profit de retraités malades, âgés et aux besoins spécifiques, dans le cadre de la semaine de l'"aide sociale à domicile", a-t-on appris, samedi, de responsables de cet organisme.

Lancée depuis le 14 mars pour une durée d’une semaine, cette initiative vise la distribution de fauteuils roulants et de matériel médical à des retraités parmi des malades, des personnes âgées et des personnes aux besoins spécifiques, au niveau des communes de Meliliha, Dar Chioukh, et le chef lieu de wilaya, a indiqué le chargé de la cellule de l'aide sociale auprès de cette agence, Ali Kerboua.

Il a relevé la réalisation, l’année dernière, par ses services, de 243 visites à domicile aux groupes ciblés par cette aide.

Un fait ayant permis de leur faciliter certaines démarches administratives, et de leur fournir des appareillages médicaux, dont ils avaient besoin. "Ces sorties à domicile ont permis d’assister les retraités dont certaines démarches a u niveau des administrations du secteur, dont les différentes caisses et l’Office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes handicapées", a expliqué M. Kerboua.

Mis en place depuis 2003, le dispositif d'"aide sociale à domicile" vise à humaniser les relations avec les retraités malades et à mobilité réduite, tout en s’enquérant de leur état et en les accompagnant dans les démarches administratives, entre autres.