Au moins 19 personnes ont péri dimanche au Bangladesh et 12 autres ont été gravement blessées dans l'accident d'un bus, qui a traversé une glissière d'autoroute avant de plonger dans un fossé, a indiqué la police.

"Le bilan est de 19 morts. Au moins 12 personnes sont gravement blessées.

Elles ont été transférées au centre hospitalier universitaire de Dacca dans la capitale", a dit Masud Alam, un chef de la police locale. L'accident s'est produit à Shibchar, district du sud du pays. La police soupçonne le conducteur d'avoir perdu le contrôle du véhicule à 08H00 (02H00 GMT) et d'avoir défoncé un garde-corps d'une grande autoroute construite récemment, faisant tomber le bus neuf mètres plus bas. Les accidents de la route sont fréquents au Bangladesh, en raison du mauvais entretien des véhicules et des voies, mais aussi du manque de formation des conducteurs. Selon l'Association pour le bien-être des passagers du Bangladesh, 9.951 personnes sont mortes dans des accidents de la route dans le pays l'année dernière, un record.