La sixième édition du concours régional de psalmodie du saint Coran a été lancée samedi à l'école coranique "Amr Ibn El-Aas" de la commune d'El-Mamounia (Mascara).

Cents-cinquante (150) jeunes apprenants du Coran, notamment des élèves des écoles coraniques et des zaouïas des wilayas de Mascara, Saïda et Tiaret, participent au concours, organisé à l'initiative de l'Office local du tourisme de la commune d’El-Mamounia en coordination avec la Direction des affaires religieuses et wakfs et l'association de wilaya des activités de la jeunesse.

Cette manifestation de deux jours est supervisée par un jury composé d'imams et d'enseignants en éducation coranique, ainsi que des cadres de la Direction des affaires religieuses et wakfs.

L'annonce des trois premiers lauréats du concours est attendue demain dimanche, a-t-on indiqué à la Direction des affaires religieuses et wakfs, soulignant que les lauréats participeront au concours national de psalmodie du Coran, qui aura lieu au cours du mois de Ramadhan à Alger, sous la tutelle du ministère des Affaires religieuses et Wakfs.

D'autre part, l'Office local du tourisme de la commune d’El-Mamounia a programmé, en coopération avec la Direction des affaires religieuses durant le mois de Ramadhan prochain, des manifestations pour faire connaître les activités des anciennes zaouïas, mosquées et écoles coraniques, a souligné le responsable de l'Office, Farid Zougarat.