Une nouvelle bande dessinée intitulée "Un long chemin jusqu'aux Accords d'Evian - Souvenirs de Suisse (1960-1962)", fruit d'une collaboration entre une bédéiste algérienne et un historien suisse, sur l'épisode des négociations qui ont abouti aux Accords d'Evian, évènement phare de l'histoire de l'Algérie, a été présentée samedi à Alger.

La rencontre, tenue à la Bibliothèque nationale d'Algérie en présence du scénariste de la BD, le suisse Marc Perrenoud et la bédéiste algérienne Bouchra Mokhtari, a été marquée par des communications d'historiens et de chercheurs en histoire.

L'historien Marc Perrenoud, auteur du texte, a relevé l'importance de cet ouvrage, en évoquant, par ailleurs, le "rôle facilitateur" de la Suisse dans l'établissement des contacts entre les représentants du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), issus du FLN, et du gouvernement français. "La Suisse était une zone de repli pour les Algériens, et de refuge pour les réfractaires français", elle était aussi un "lieu de publication pour échapper à la censure en France (...) en pl us d'être une terre d'accueil des réseaux de solidarité avec l'Algérie", a souligné ce spécialiste de l'histoire des relations internationales suisses, notamment avec l'Afrique. La bédéiste Bouchra Mokhtari, auteure de trois BD, a, pour sa part, précisé que cet ouvrage est un "défi" qui l'a initiée dans le filon historique.

Il illustre, dit-elle, des épisodes de l'histoire des négociations des Accords d'Evian à travers des témoignages de personnalités qui ont participé aux négociations, puisés dans des documents et photos d'archives.

L'ambassadeur de la Suisse en Algérie, Pierre-Yves Fux, a indiqué que cet ouvrage, édité en Algérie par les Editions Barzakh, avec la contribution de l'Ambassade, est fondé sur des témoignages et documents historiques et porte un "regard sur un parcours de négociations plein d'espoir et chargé par l'angoisse de la rupture".

La rencontre a vu la présence de Dahou Ould Kablia, ancien responsable au Ministère de l'armement et des liaisons générales (Malg) et cadre de la commission de préparation des négociations d'Evian, qui a saisi l'occasion pour rappeler le cheminement historique des négociations marqué par des ruptures et reprises de pourparlers, jusqu'aux Accords d'Evian, signés le 18 mars et qui se sont traduits par un cessez-le-feu appliqué le lendemain sur le territoire algérien.

Des éditeurs, chercheurs et professionnels de la bande dessinée ont également assisté à cette rencontre organisée dans le cadre de la Fête de la Victoire, célébrée le 19 mars de chaque année.