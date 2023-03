Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a affirmé, samedi à Alger, que les résultats du premier trimestre de l'année en cours, tous cycles confondus, affichaient "une nette amélioration" par rapport aux précédentes années.

Présidant une conférence nationale d'évaluation des préparatifs aux examens scolaires session 2023 et à la prochaine rentrée scolaire, M. Belaabed a précisé que les résultats du premier trimestre des trois cycles d'enseignement "ont affiché une nette amélioration par rapport aux années précédentes, notamment au cycle primaire où les élèves ont eu une moyenne égale ou supérieure à 5/10, soit 93,52 %, la meilleure moyenne au cours des cinq dernières années".

Pour la langue anglaise enseignée au début de cette année pour les élèves de la troisième année de l'enseignement primaire, le ministre a indiqué que "d'excellents" résultats ont été obtenus, en ce sens que 85,28 % des élèves ont eu la moyenne. Quant à l'enseignement moyen, M. Belaabed a indiqué que près du tiers des élèves ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20, s oit 65,73 %, le plus haut taux ayant été enregistré auprès des élèves de la quatrième année avec 72,19 %. Concernant l'enseignement secondaire, le ministre a affirmé que plus de la moitié des élèves ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20, soulignant que les élèves de la filière des arts, créée sur instruction du président de la République, représentent un taux supérieur à 93,50 % parmi ceux ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20. Evoquant les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire notamment la consécration de l'enseignement de tamazight, le premier responsable du secteur a affirmé que "l'enseignement de cette langue sera élargi dans le cadre des textes organisationnels et juridiques en vigueur en œuvrant de concert avec le Haut-commissariat à l'amazighité (HCA)". Par ailleurs, M. Belaabed a mis en avant les nouveautés ayant marqué cette année scolaire grâce à la vision éclairée du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, formulant le souhait de voir la prochaine rentrée scolaire marquée également de "riches accomplissements".

Le ministre a évoqué en outre sa réunion de coordination tenue récemment avec les représentants des organisations nationales des parents d'élèves, des corps sécuritaires, des ministères de l'Intérieur et de la Justice afin de renforcer la vigilance dans le périmètre de l'établissement éducatif.

"De nouvelles mesures ont été mises en place à cet effet, et ce en coordination avec les corps sécuritaires, l'objectif étant d'assurer la sécurité des élèves en leur garantissant une scolarisation dans les meilleures conditions", a-t-il affirmé. La conférence coïncide avec la célébration du 61e anniversaire de la fête de la victoire, rappelle-t-on.

Un riche programme a été prévu, à l'occasion, afin de faire connaitre aux élèves leur glorieuse histoire à travers des activités scientifiques et des recherches sur la Révolution, ainsi que la projection de documentaires et de films.