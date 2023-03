Les participants aux assises régionales de la région Centre sur "la politique de l'industrie cinématographique en Algérie", abritées samedi par la maison de la culture de Koléa (Tipasa), ont appelé à l'implication de tous les secteurs pour opérer une "véritable révolution" dans le cinéma.

Les professionnels du secteur cinématographique ayant pris part à ces assises, qui sont la dernière rencontre régionale du genre pour débattre et enrichir le projet de loi relatif à l'industrie cinématographique, en perspective des assises nationales prévues fin avril prochain, ont plaidé pour "l’implication de tous les secteurs", du fait que l'industrie cinématographique est un domaine "vital et complexe, relié en de nombreux points avec d'autres secteurs".

C’est le cas du producteur Hamid Benziane, qui a souligné la nécessité de mise en place de mécanismes juridiques en vue d’un accompagnement "efficace", impliquant plusieurs secteurs ministériels pour assurer le développement et la prospérité du secteur privé, aux plans national, régional et international, selon une vision économi que et artistique au service de l'industrie cinématographique et de l'image de l'Algérie. Il est rejoint par le jeune réalisateur, Haitham Amer, qui a exprimé son "souhait" de voir ces rencontres et assises couronnées par la promulgation "d'une loi qui permettra une transition de la politique de parrainage vers une véritable révolution de nature à promouvoir l'industrie cinématographique".

A son tour, M. Cheddad Bezzia, directeur central au ministère de la Culture et des Arts, chargé du développement des arts et membre du comité de ces assises, a estimé que le "développement en cours dans ce domaine nécessite la mise en place d'un arsenal juridique adapté au contexte actuel".

Il a également observé que "la loi sur l'industrie cinématographique remonte à 2011, au moment où ses textes d’application datent de 2013, et donc considérée comme dépassée au regard des défis, enjeux, et évolutions en cours dans ce domaine".

Des professionnels des wilayas de Tipasa, Alger, Blida, Boumerdes et Chlef ont pris part à ces 4e assises régionales du genre, après celles organisées à Oran, Bejaia et Biskra.

D’autres assises sont programmées avec des acteurs du domaine cinématographique de l’extérieur du pays, via visioconférences, en plus de rencontres professionnelles prévues durant le mois du Ramadhan, en perspective des assises nationales prévues les 29 et 30 avril à Alger.