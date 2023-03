Credit Suisse, la deuxième banque du pays, doit trouver les moyens de rassurer coûte que coûte les marchés avant leur ouverture lundi et son grand rival UBS se dessine comme le sauveur, selon des médias.

Selon le quotidien Financial Times, qui dès vendredi soir avait affirmé que UBS était en lice pour le rachat de Credit Suisse sous la pression des autorités de régulation hélvétiques, un accord pourrait être trouvé dès samedi soir.

Si rien ne vient convaincre les investisseurs qu'une bonne solution est trouvée, avant lundi matin, il risque de connaître une journée encore plus noire que le mercredi 15 mars.

L'action avait alors touché un plancher historique de 1,55 franc suisse (1,56 euro) et à la clôture la valorisation boursière de Credit Suisse était à peine de 7 milliards CHF, une paille pour une banque qui fait partie - tout comme UBS - des trente établissements dans le monde trop importants pour les laisser faire faillite. Selon le Financial Times, qui cite deux sources anonymes, les clients de Credit Suisse ont retiré 10 milliards de francs de dépôts en une seule journée en fin de semaine dernière.

Selon l'agence Bloomberg, qui cite des sources anonymes, UBS exige que les pouvoirs publics prennent en charge des frais légaux et des pertes potentielles.

Un des scénarios à l'étude serait une reprise de Credit Suisse pour ne conserver que la gestion d'actifs et de fortune et revendre la partie banque d'affaires, indique l'agence financière.

Les discussions se poursuivent sur le sort à réserver à la branche helvétique de Credit Suisse.

Elle est profitable contrairement au groupe qui a perdu 7,3 milliards de francs suisses l'année dernière et table cette année encore sur des pertes "substantielles". Cette branche rassemble la banque de détail et les crédits aux PME et un autre scénario évoqué par les analystes ces derniers jours serait de l'introduire en bourse, ce qui pourrait permettre d'éviter des licenciements massifs en Suisse en raison des doublons avec les activités d'UBS.