La ministre de l'Intérieur britannique Suella Braverman a défendu samedi, depuis Kigali, le projet d'expulser vers le Rwanda des demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni, assurant qu'il était "humanitaire" et "compatissant".

Les conservateurs britanniques ont fait de la lutte contre l'immigration clandestine, une des promesses du "Brexit", l'une de leurs priorités.

Mais les migrants n'ont jamais été aussi nombreux à traverser la Manche sur des petites embarcations pour rallier le Royaume-Uni.

Depuis le début de l'année, plus de 45.000 sont ainsi arrivés sur les côtes anglaises, contre 28.526 en 2021.

Espérant décourager les traversées, le gouvernement avait conclu un accord avec Kigali prévoyant des expulsions vers le Rwanda.

"Je crois sincèrement que ce partenariat de premier plan mondial entre deux alliés et deux amis, le Royaume-Uni et le Rwanda, ouvrira la voie à la recherche d'une solution à la fois humanitaire et compatissante", a déclaré à la presse Suella Braverman, au côté de Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères.

La très à droite patronne du "Home O ffice" a ajouté qu'il y avait une "crise migratoire au niveau mondial".

Ce projet "contribuera non seulement à démanteler les réseaux criminels de trafic d'êtres humains, mais aussi à sauver des vies", a assuré de son côté Vincent Biruta.

En décembre, la Haute Cour de Londres avait donné son feu vert à ce projet hautement controversé que le gouvernement conservateur de Rishi Sunak veut déployer dès que possible, en jugeant le dispositif "légal".

Mais la justice britannique a accepté en janvier d'examiner en appel le projet gouvernemental.

Un premier vol prévu en juin avait été annulé, après une décision de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) qui réclamait un examen approfondi de cette politique. Le Rwanda, dirigé d'une main de fer par Paul Kagame depuis la fin du génocide de 1994, qui a fait 800.000 morts du côté des Tutsis et des Hutus modérés selon l'ONU, est régulièrement accusé par des ONG de réprimer la liberté d'expression, les critiques et l'opposition politique.

Samedi, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes du Royaume-Uni, comme à Londres, Glasgow et Cardiff, contre la volonté des conservateurs de durcir la législation contre l'immigration illégale, notamment sur l'application du droit d'asile.

Certains portaient la pancarte "Safe passage, not Rwanda" ("Passage sûr, pas le Rwanda").

Plusieurs médias britanniques, dont le Guardian et la BBC, n'ont pas été invités pour couvrir la visite au Rwanda de la ministre de l'Intérieur.