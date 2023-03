Le jeune sprinter algérien Adem Benyaïche a établi un nouveau record national du 200 mètres chez les moins de vingt ans, avec un chrono de vingt et une secondes et dix-neuf centièmes, réalisé lors de la 5e Journée Elite et Jeunes Talents Sportifs, disputée vendredi, au SATO du Complexe Olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).

Le coureur de l'Etoile Sportive de Ben Aknoun, drivé par le coach Othmane Habib, s'est qualifié par la même occasion aux prochains Championnats d'Afrique des moins de 18 ans et des moins de 20 ans, prévus du 29 avril au 3 mai prochains en Zambie. Quelques jours plus tôt, lors du Championnat National Hivernal, disputé également au SATO, le sauteur Yanis Kechar s'était lui aussi qualifié pour ces Championnats d'Afrique des U18 ans et des U20, en réalisant les minima du triple saut.

Sociétaire de la Jeunesse Sportive de Kabylie et drivé par le coach Kamel Hamici, Kechar avait réussi un bond à 14 mètres et 82 centimètres, qui était considéré comme un minima de qualification.