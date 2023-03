Les pilotes des clubs d'Alger et de Blida se sont distingués samedi dans la course automobile des côtes de Sidi Serhane à Blida, dédiée à la mémoire de trois anciennes gloires des sports mécaniques algériens: Amine Beggar, Djamel Beggah et Belkacem Mektounif, disputée sur un circuit de 2km en cinq tours.

C'est dans une bonne ambiance et en présence d’un public nombreux entre jeunes avides de sport automobile, et de certaines familles, que s'est déroulée la course de côte de Sidi Serhane, sur les hauteurs de la ville de Bouinane, sur un circuit fermé de 2km en cinq tours avec la participation de plus de 47 pilotes adhérant dans plusieurs clubs algériens dans les catégories, R1, R2, R3, R4, R5, P3000.

Cette course automobile, organisée par le club AABSM Bouinane de Blida des Sports Mécaniques en collaboration avec la FASM a constitué une occasion pour de nombreux fans de découvrir la beauté des paysage des hauteurs de Blida mais aussi la capacité des pilotes à offrir un beau spectacle.

Les 47 concurrents présents se sont lancés dans cette montée, avec le petit pont et virage à gauche, puis une série de virages secs, enfin quatre épingles féroces, et l’arrivée, déjà, en haut de la côte.

Une cérémonie de remise de cadeaux aux lauréats ainsi que les familles des défunts a clôturé cette manifestation sportive, en présence des membres de la fédération algérienne des sports mécaniques de représentants de la DJS et la ligue de Blida.