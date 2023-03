Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a souligné jeudi à Bordj Bou Arreridj que cette wilaya sera bientôt renforcée en encadrement médical et en infrastructures de santé dans l'optique d'améliorer les prestations sanitaires au profit de la population de la région.

Lors d'un point de presse qu’il a tenu à l’hôpital des urgences médico-chirurgicales, Ahmed-Benabid à la ville de Bordj Bou Arreridj, le ministre a indiqué que la wilaya de bordj Bou Arreridj "sera renforcée par l’arrivée prochaine de nouveaux médecins spécialités, ce qui permettra une meilleure couverture sanitaire de la wilaya".

M. Saihi a, dans ce même contexte, ajouté que l’hôpital 60 lits de la commune de Zemmoura en cours de réalisation "sera inauguré l’été prochain et sera d’un apport certain pour la population de cette région montagneuse", précisant que des instructions fermes ont été données afin que les délais de réalisation du projet soient respectés. Cette structure qui va combler les besoins en matière de services sanitaires dans la région "sera inaugurée en août prochai n avant qu’elle soit opérationnelle au courant de septembre 2023'', a indiqué, le ministre, soulignant que d’autres structures vont renforcer le secteur et la carte sanitaire de la wilaya à l’instar d'un hôpital d’une capacités de 60 lits pour la commune d'El Hamadia au sud de la wilaya et un autre pour la ville de Bordj Bou Arreridj spécialisé des maladies cardio- vasculaires.

Le ministre de la santé a entamé sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj à la polyclinique de la cité 5 juillet afin de s’enquérir du déroulement de l’opération de numérisation du secteur avant d’inspecter les travaux de réalisation de l’hôpital 60 lits de la commune de Zemmoura.

L’hôpital des urgences médico-chirurgicales Ahmed-Benabid de Bordj Bou Arreridj a été la dernière étape de la visite du ministre de la santé dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj.