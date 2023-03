Deux (2) projets de décrets exécutifs portant création de 9 structures de santé de proximité et de 4 établissements hospitaliers spécialisés dans plusieurs wilayas, ont été présentés mercredi, lors de la réunion du gouvernement, présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane.

Le ministre de la Santé a "présenté deux (2) projets de décrets exécutifs portant création de neuf (9) structures de santé de proximité et création de quatre (4) établissements hospitaliers spécialisés", indique un communiqué des Services du Premier ministre.

"Le premier projet de décret exécutif vise à compléter la liste des établissements, annexée au décret exécutif n07-140 du 19 mai 2007 et ce, par la création de neuf (9) structures de santé de proximité dans les wilayas de Chlef, Sétif, Oran, Illizi, Ghardaïa, Relizane et Touggourt", précise le communiqué. La création de ces établissements "s'inscrit dans le cadre du plan de développement du secteur de la Santé et permettra la prise en charge sanitaire des populations des régions concernées", ajoute la même source, souligna nt qu'"elle contribuera également à faciliter l'accès aux soins et prestations sanitaires ainsi que l'allègement de la pression sur les autres établissements publics hospitaliers se trouvant au niveau de ces wilayas". Quant au deuxième projet de décret exécutif, il vise à "compléter la liste des établissements hospitaliers spécialisés, annexée au décret exécutif n97-465 du 2 décembre 1997 et ce, par la création de quatre établissements hospitaliers spécialisés dans les wilayas d'Oran, Tamanrasset, Laghouat et Batna".

"La création de ces structures s'inscrit dans le cadre de la prise en charge des brulés qui sont en nombre croissant ces dernières années à cause, notamment des catastrophes naturelles et rentre également dans le cadre de la mise en œuvre des plans nationaux pour la promotion de la santé mentale et la lutte anti-cancer ainsi que pour la réalisation des programmes de prévention pour la prise en charge des femmes enceintes et des enfants", conclut le communiqué.