La manifestation portes ouvertes sur l’Ecole supérieure de l’administration militaire défunt "moudjahid Akhamokh Hadj Moussa" d’Oran dans la 2e Région Militaire, a débuté jeudi en présence des représentants des médias et un public composé notamment d'étudiants universitaires.

Le commandant de l’Ecole, le général Gharbi Ahmed a souligné, dans son allocution d’ouverture, que ces portes ouvertes sont "une étape importante de la stratégie de communication à travers laquelle nous œuvrons à faire connaître les structures de formation, ainsi qu’une opportunité pour mettre en exergue le rôle et les missions de cette école et la découverte de ces structures pédagogiques et ses différentes activités de formation et d’instruction".

Il a souligné que cette manifestation offre l'opportunité de prendre connaissance des conditions de sélection des élèves officiers pour la session 2023-2024, pour laquelle les inscriptions seront ouvertes immédiatement après la proclamation des résultats de l'examen du baccalauréat. Une application sera mise à la disposition des candidats pour la préinscription en ligne sur le site /préinscription.mdn.dz, dès l'ouverture des inscriptions pour les jeunes qui souhaitent suivre une carrière militaire dans le corps de l’intendance, a ajouté le général Gharbi Ahmed.

Pour sa part, le directeur général de l'enseignement à l'Ecole, le colonel Meguenni Abdallah a indiqué, lors d'une présentation sur l'Ecole, que celle-ci s'appuie sur le système licence-master-doctorat (LMD) pour former les élèves-officiers actifs, notant que leur formation s'accompagne de stages bloqués et pratiques au niveau des unités de combat terrestres, navales et aériennes suivant le cursus de formation, ainsi que des visites d'études dans des établissements militaires ou au niveau d'entreprises publiques économiques.

Il a souligné que parmi les conditions générales pour accéder à l'Ecole supérieure d'administration militaire figure l'obtention d'un taux de 12/20 durant l'année en cours en mathématiques, sciences expérimentales, gestion et économie, en plus de jouir d'une bonne constitution physique.

Par ces portes ouvertes, l'Ecole vise également à attirer des jeunes titulaires de diplômes universitaires (Licence - Master - Ingéniorat) dans de nombreuses disciplines, dont les sciences de gestion, la finance, le droit, les sciences politiques, les statistiques et la planification, entre autres, qui désire nt rejoindre les rangs de l'ANP, a-t-il souligné.

Des jeunes et des étudiants universitaires ont visité les différentes installations et espaces pédagogiques disponibles dans l'Ecole, tels que les salles de cours, un laboratoire de langues, une salle multimédia automatisée et une bibliothèque équipée de moyens de communication modernes.

Pour rappel, l'Ecole supérieure d'administration militaire a été créée en 1968 à Beni Messous (Alger) et a été transférée à Oran en 1975.

Elle porte le nom du défunt moudjahid Akhamokh Hadj Moussa depuis 2014.