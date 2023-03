Le Centre d’instruction 552 spécialisé en transport "Chahid Reguiba Ghali" dans

la commune d'El-Ghomri (Mascara) relevant de la 2e Région militaire a organisé

jeudi une visite guidée au profit des médias.

La cérémonie ayant marqué la visite a été présidée par le Commandant de logistique régionale à la 2e Région militaire, le général Boudali Boumediene, représentant le Commandant de la 2e Région militaire, qui a souligné que "le but de la visite est de rapprocher les médias de l’institution militaire et de les informer sur la base matérielle détenue par l'Armée nationale populaire afin de renforcer le lien Armée-Nation".

Cette visite, a-t-il dit, "intervient en exécution du plan d'action du ministère de la Défense nationale pour l'année 2022-2023 et dans le cadre de la politique d'ouverture aux médias adoptée par l'Armée nationale populaire", a-t-il indiqué. Pour sa part, le commandant du Centre d’instruction 552 spécialisé dans les transports d’El-Ghomri, le colonel Azzouzi Abdelkader, a souligné que la mission du Centre "est de former des hommes qualifiés capables d'ex écuter des tâches dans diverses circonstances et supporter le poids des combats dans les différentes unités de l'Armée nationale populaire", précisant que le système de formation est caractérisé par le développement et est basé sur la préparation de l'individu physiquement et psychologiquement, mais aussi veiller à lui inculquer les diverses compétences de conduite, de combat et de maîtrise de différentes armes. "Suivant les directives du Haut commandement de l'Armée nationale populaire, nous oeuvrons à élever le niveau de formation et fournir tous les moyens pour sa réussite, au travers le développement continu du système de formation et la mise à disposition de formateurs qualifiés et capables d'apporter un plus à la qualité de la formation et à l'instruction en adéquation avec les exigences des missions confiées aux conducteurs de combat et en fonction des enjeux et des défis auxquels notre pays est confronté", a souligné le colonel Azzouzi.

Le commandant du Centre d’instruction 552 spécialisé dans les transports d’El-Ghomri a fait savoir que "le Centre d’instruction 552 concentre ses efforts pour perfectionner la force de combat avec des militaires dotés d'une haute discipline et d'une formation militaire et psychologique élevée grâce auxquelles ils sont en mesure de préserver le legs noble de nos martyrs et de nos moudjahidine dans la défense de notre souveraineté nationale et la protection du caractère sacré de notre noble terre sous le slogan défi-fidélité-formation".

Lors de cette manifestation, un exposé et un documentaire sur le Centre ont été présentés, ainsi que des exercices militaires. Les représentants des médias ont visité les différentes unités et ateliers du Centre qui dispense une formation théorique et pratique à la conduite de divers véhicules légers et lourds, en plus de la formation militaire de base.

Le Centre d’instruction 552 spécialisé dans le transport a été créé le 2 novembre 1985 à El-Aleg (wilaya de M'sila) dans la 1ère Région militaire sous le nom de Centre d’instruction 551 spécialisé dans le transport et a été transféré à la commune d'El-Ghomri dans la wilaya de Mascara en 1991.

En 2015, le Centre a été baptisé au nom du Chahid Reguiba Ghali.