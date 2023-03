Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid membre de l'Armée de libération nationale (ALN), Mohamed Beziane décédé, jeudi soir à T’kout (Batna), à l'âge de 90 ans des suites d'une longue maladie, a indiqué vendredi un communiqué du ministère.

"C'est avec une profonde affliction que le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, M.

Laid Rebiga a appris la nouvelle du décès du moudjahid membre de l'ALN et l'un des symboles de la wilaya historique I, le regretté Mohamed Beziane, compagnon du chahid symbole Mustapha Benboulaid", lit-on dans le communiqué.

"Alors que nous sommes à quelques jours de la célébration de l'anniversaire de la mort en martyr de Benboulaid, (le moudjahid Beziane) se remémorait toujours des détails de l'aventure de l'évasion d'un groupe de moudjahidine de la prison de Coudiat de Constantine et que le destin a voulu qu'il soit l'un de ses héros aux côtés de 9 autres, le 10 novembre 1955, alors qu'il était âgé de 22 ans", a écrit le ministre. Le regretté, ajoute la même source, "a commencé l'action de lutte à un jeune âge dans le mouvement national, le 1e novembre 1954.

Il a mené des offensives contre les positions de l'ennemi, dont le sectionnement des fils téléphoniques, l'explosion du pont Ain El Bir à T’kout, ainsi que l'attaque contre la caserne de gendarmerie dans la même région".

Après l'indépendance, le moudjahid regretté s'est installé dans sa ville natale à Batna. Il a, à son actif, plusieurs contributions et témoignages vivants, notamment au moment de la célébration de l'anniversaire de la mort en martyr du commandant de la wilaya historique I, Mustapha Benboulaid.

Face à cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidine a adressé à la famille du défunt moudjahid, Mohamed Beziane et à ses compagnons d'arme, ses condoléances les plus sincères, suite au décès de l'un des symboles de la lutte dans la wilaya historique I et ses hommes dévoués, priant Dieu Le Tout-puissant d'accorder au défunt Sa Miséricorde, de l'accueillir dans Son vaste Paradis et d'assister les siens.