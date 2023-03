Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu, jeudi en audience, l'Ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique à Alger, Elizabeth Moore Aubin, avec laquelle il a examiné l'état de la coopération et les perspectives de son élargissement, indique un communiqué du ministère.

"Les entretiens, qui s’inscrivent dans le cadre du renforcement du partenariat algéro-américain, ont permis aux deux parties d’examiner l’état de la coopération, ainsi que les perspectives de son élargissement dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, à travers un effort d’investissement des firmes américaine installées en Algérie, qui passe par l’élargissement du portefeuille de produits fabriqués et les aires thérapeutiques couvertes, ainsi que l’orientation vers des projets de production à forte valeur ajoutée avec un transfert de technologie", explique le communiqué. Dans ce cadre, le ministre a réaffirmé "le souhait de l’Algérie de voir les laboratoires -Elly Elly- s’orienter vers la production locale de l'insuline", ajoute le document.

A cet effet, "les deux parties ont convenu de soutenir et d’encourager les investissements directs et mixtes, notamment dans le domaine de la recherche et développement, ainsi que la production de médicaments innovants en collaboration avec les firmes américaines, en vue de garantir un partenariat gagnant- gagnant", affirme la même source.

A rappeler que Ali Aoun a été nommé jeudi ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, dans le cadre du remaniement ministériel opéré par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.