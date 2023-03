Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a reçu jeudi

le président du Bureau politique du mouvement palestinien "Hamas", Ismaël Haniyeh,

a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors de sa rencontre avec M. Haniyeh et la délégation qui l'accompagnait, M. Boughali a réitéré "le plein soutien de l'Algérie à la cause et au Peuple palestiniens ainsi que son engagement à soutenir la cause palestinienne dans les fora régionaux et internationaux tout en encourageant l'unité des rangs palestiniens" .

De son côté, M. Haniyeh s'est dit "ravi" de sa présence au Parlement algérien, remerciant le peuple et le Gouvernement algériens pour leurs positions indéfectibles et leur soutien aux Palestiniens au niveau des organisations régionales et internationales", saluant à l'occasion les efforts du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour appuyer la cause palestinienne et unir les Palestiniens". A cette occasion, Ismaïl Haniyeh a réitéré son engagement à la "Déclaration d'Alger", évoquant la situation dans les territoires palestiniens et les déve loppements aux niveaux régional et international ainsi que leur impact sur le processus de règlement de la cause palestinienne", selon le communiqué.

L'audience s'est déroulée en présence du président de la Commission des affaires étrangères et de la communauté de l'APN, Salim Merah, et du président du groupe parlementaire de fraternité et d'amitié "Algérie-Palestine", Hamza Hamlaoui.