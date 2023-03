La présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Mme Valentina Matvienko a indiqué, jeudi à Alger, avoir remis au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, un message de son homologue russe, M. Vladimir Poutine l'invitant officiellement à effectuer une visite en Fédération de Russie, ainsi qu'une autre invitation pour participer au deuxième Sommet Russie-Afrique. "J'ai remis à Monsieur le Président de la République un message de son homologue russe l'invitant officiellement à effectuer une visite en Fédération de Russie, ainsi qu'une autre invitation officielle pour participer au deuxième Sommet Russie-Afrique", a déclaré Mme Matvienko à la presse au sortir de l'audience que lui a accordée le Président Tebboune.

La responsable russe a réitéré, à cette occasion, le soutien de son pays à l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. "L'Algérie souhaite rejoindre les BRICS et nous, en Russie, soutenons cette démarche", a-t-elle dit, relevant avoir exprimé au Président Tebboune ses vifs remerciements "pour la position pondérée de l'Algérie vis-à-vis des évènements aux niveaux régional et international, et pour son attachement aux bonnes relations avec la Fédération de Russie". L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République, en présence du président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, du directeur de cabinet à la Présidence de la République, M. Abdelaziz Khellaf, du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Amar Belani, du côté algérien et de l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Alger, M. Valerian Shuvaev, du côté russe.