Le géant américain de la technologie Meta a annoncé mardi qu'il allait supprimer 10.000 postes supplémentaires dans le cadre d'une 2e série de licenciements massifs.

"Ce sera difficile, et il n'y a pas de moyen de l'éviter", a déclaré le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, ajoutant que ces licenciements visaient à alléger le fardeau de l'entreprise, à la renforcer sur le plan technique et à améliorer ses performances commerciales afin de mettre en place une vision à plus long terme.

La société mère de Facebook, d'Instagram et de WhatsApp avait déjà licencié quelque 11.000 employés en novembre 2022.

Avec un total de 21.000 licenciements à ce jour, l'entreprise de réseaux sociaux basée à Menlo Park a effectué les coupes les plus importantes parmi les grandes entreprises technologiques, dépassant les 18.000 licenciements d'Amazon.

Les effectifs de Meta à la fin de l'année 2022 étaient en hausse de 20 % par rapport à l'année précédente, après avoir déjà presque doublé avant la pandémie en 2019.

Ces deux séries de licenciements devraient faire tomber les effectifs de l'entreprise à environ 65.000 employés.