L'USM Alger est "déterminée à réussir un bon résultat, dimanche en Zambie" face aux Congolais du FC Saint-Eloi Lupopo, pour assurer sa qualification en quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football dès la cinquième et avant dernière journée de la phase de poules (Groupe A), a assuré, avant le départ de la délégation ''Usmiste'', l'entraîneur adjoint des Rouge et Noir, Farid Zemiti.

"Nous disposons actuellement de sept points et nous aurons la chance de disputer le dernier match à domicile contre l'actuelle lanterne-rouge du groupe.

Mais on n'a pas l'intention d'attendre jusque-là pour assurer notre qualification.

Nous espérons y parvenir dès dimanche, en réussissant un bon résultat en Zambie", a-t-il affirmé dans une déclaration au site officiel du club.

Le prochain match des Rouge et Noir équivaut en effet à un duel à six points, car les mettant aux prises avec l'autre candidat direct pour le deuxième billet qualificatif pour les quarts de finale, sachant que le premier billet est déjà pratiquement acquis par les Su d-africains des Marumo Gallants (1er/9 pts), et qui de surcroît, disposent d'un calendrier relativement favorable dans cette dernière ligne droite de la phase de poules.

En effet, les Sud-africains commenceront par un facile déplacement chez les Libyens d'Al Akhdar SC (dernier/2 pts), avant de recevoir le Saint-Eloi Lupopo (3e/4 pts) lors de la sixième et dernière journée.

USM Alger et Marumo Gallants, favoris

Sur papier, et telles que se présentent les choses actuellement, les Marumo Gallants et l'USM Alger sont les principaux favoris pour une qualification en quarts de finale, à condition de rester sur leur lancée et de préserver l'avantage qu'ils ont acquis jusqu'ici.

Ce qui, dans le cas des Rouge et Noir, passe par un résultat positif en Zambie, même un nul vierge, car le plus important pour eux est de conserver leur deuxième place, tout en maintenant à distance, avec leur actuelle avance de trois points, sur le Saint-Eloi Lupopo. Certes, l'idéal serait de l'emporter en RDC, même par la plus petite des marges, car cela assurerait la qualification à l'USMA dès cette cinquième journée, d'autant que pour elle, les trois points de la sixième et dernière journée sont pratiquement acquis, du fait de recevoir le dernier du groupe et qui visiblement semble déjà éliminé, avant même le déroulement de la cinquième journée. Un objectif en lequel le coach Abdelhak Benchikha et ses poulains semblent croire fermement, leur futur adversaire devant les recevoir sur un terrain neutre, du fait que son stade ne soit pas homologué. "La seule chose que nous appréhendons, c'est le fait de jouer en haute altitude. C'est d'ailleurs ce qui nous avait le plus porté préjudice lors de la précédente journée contre les Marumo Gallants" (ndlr, défaite 2-0). Le match FC Saintt-Eloi Lupopo - USM Alger est prévu dimanche à partir de 13h00 (heure algérienne) en Zambie, alors que les Libyens d'Al Akhdar SC accueilleront les Sud-africains du Marumo Gallants, une heure plus tard (14h00) à Benghazi (Libye).