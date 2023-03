L'équipe de handball dames de la direction des œuvres universitaires d'Alger Ouest a remporté la 3e édition du tournoi commémoratif "Djamila", en battant son homologue de Blida sur le score de (22-16), en finale disputée jeudi à la salle OMS de l'université d'Alger 3 (Dely Ibrahim), a indiqué vendredi la direction des œuvres universitaires d'Alger-Est.

Cette finale a été précédée par le match de la troisième place qui a vu la victoire du club de la direction des œuvres universitaires de Boumerdes aux dépens de celui de Médéa. Ce tournoi qui a débuté le 7 mars, a regroupé huit clubs représentant les régions de Blida, Médéa, El Affroun, Tipasa, Boumerdes et Alger, avec ses trois zones : Est, Ouest et Centre. Cette échéance sportive universitaire en handball féminin, baptisée ''Coupe Djamila'' a été organisée sous le patronage de l'office national des œuvres universitaires (ONOU), par la Direction des oeuvres universitaires d'Alger et en étroite collaboration avec la Direction de la jeunesse et des sports, la Ligue algéroise de handball ainsi que la lig ue algéroise du sport pour tous.

Organisé en hommage aux héroïnes de la guerre de libération, à l'instar de Djamila Boupacha, Djamila Bouhired, Djamila Bouazza et Djamila Amrane-Mine, la rencontre a été aussi l'occasion pour honorer Djamila Boupacha, Farida Boukandour et Khadidja Belkandour, en présence du directeur de l'Université d'Alger 3, Mokhtar Mezrague et le directeur de l'éducation physique et sportive, Yousfi, entre autres.