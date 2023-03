La sélection algérienne (messieurs/dames) de judo a littéralement dominé les épreuves de la Coupe d'Afrique junior, disputée vendredi après-midi à la Coupole du Complexe Olympique Mohamed Boudiaf (Alger), avec une moisson de 32 médailles : 8 or, 9 argent et 15 bronze.

Les huit médailles d'or ont été l'œuvre d'Anis Saoudi (-60), Hadi Yasmine (-48 kg), Ould Saïdi Salah Aymen (-66 kg), Belbelhout Abdeslam (-73 kg), Kechout Melissa (-57 kg), Benmecheta Ahmed (-81 kg), Benatia Rayane Zakaria (-90 kg) et Khettou Mohamed Hamza chez les moins de 100 kg.

Les neuf médailles d'argent, quant à elles, ont été glanées par Lalioui Abderrahim (-60 kg), Nedjali Loubna (-48 kg), Benlaribi Ayoub (-66 kg), Doudou Abderraouf (-81 kg), Benaboura Sid Ali (-90 kg), Benchallal Dyhia (-70 kg), Fala Abdellah (-100 kg), Mohamedi Lyna (-78 kg) et Mohamed El Mahdi Masahel chez les plus de 100 kg.

Enfin, les quinze médailles de bronze ont été l'œuvre de Denni Ishak (-60 kg), Naïm Bouchra (-48 kg), Mecheta Ishak Abou El Hacène (-66kg), Berrahoual Amina (-52 kg), Lisa Hami (-52 kg), Hammad Khelifa (-73 kg ), Meherhera Yakoub (-73 kg), Hala Zerrouk (-57 kg), Abderrahim Manel (-63 kg), Benbrenis Houssem Abderrahim (-90 kg), Arbaoui Othmane (-100 kg), Sadi Bouchra Belinda (-78 kg), Hammad Feriel (-78 kg), Smati Loubna (+78 kg) et Sebki Mohamed Amokrane chez les plus de 100 kg.

L'Algérie, pays hôte de cette compétition, a engagé 55 judokas (34 messieurs et 21 dames), alors que le total des participants était de 95 judokas (57 messieurs et 38 dames), représentant 13 pays.

Les représentants algériens étaient globalement les mêmes que ceux qui avaient disputé il y a une semaine l'étape de Tunis de cette Coupe d'Afrique 2023, et dans laquelle ils avaient glané neuf médailles : 1 or, 2 argent et 6 bronze.

Cette Coupe d'Afrique des juniors précède l'Open Africain d'Alger, prévu les 18-19 mars, également à la Coupole du Complexe Olympique Mohamed Boudiaf.

Une compétition destinée essentiellement aux seniors et dans laquelle l'Algérie devrait enregistrer également une participation record.