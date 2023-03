Le ministre guinéen des Affaires étrangères, Simeon Oyono Esono Angue, a réaffirmé le soutien de son pays à la cause palestinienne dans les fora internationaux, a rapporté l'agence de presse WAFA.

Le ministre guinéen a rencontré son homologue palestinien Riyad Al-Maliki, en marge de la 49e session du Conseil des ministres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), tenue dans la capitale mauritanienne, Nouakchott.

A cette occasion, Simeon Oyono Esono Angue a exprimé "le soutien permanent de son pays au peuple palestinien, à ses droits et à sa juste cause, et sa disponibilité à soutenir tout mouvement palestinien dans les institutions internationales".

Pour sa part, le ministre Al-Maliki a souligné que "la Guinée étant l'un des premiers pays à avoir obtenu son indépendance dans le continent africain, elle peut partager les souffrances du peuple palestinien et ressent l'urgence de lui fournir une protection internationale", selon WAFA.

Par ailleurs, le ministre palestinien a réaffirmé la volonté de la Palestine de "développer les relations bilatérales et la coopération conjointe au profit des deux peuples palestinien et guinéen, à travers l'échange d'expériences entre les deux pays".