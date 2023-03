Les troupes de l’Armée burundaise se sont déployées dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu) particulièrement à Mushaki, Matanda et Kirolirwe, ont indiqué samedi des sources sécuritaires. Selon le commandement de la force régionale de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC), l'objectif de ce déploiement est pour superviser le retrait du M23 et ouvrir la route principale d'approvisionnement Sake-Kirolirwe-Kitchanga.

Ce déploiement, a aussi ajouté la même source, a pour mission de sécuriser les populations et de permettre une plus libre circulation des personnes et des biens. Des troupes burundaises supplémentaires étaient arrivées à Goma les 15 et 16 mars. Elles s’ajoutent à d’autres déjà positionnées à Sake, à une trentaine de kilomètres de Goma.

Ce déploiement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du 20e sommet extraordinaire des chefs d'Etat de l’EAC, qui s'est tenu le 4 février 2023 à Nairobi (Kenya) et le mini-sommet sur la paix et la sécurité dans l'est de la RDC organisé en marge du 36e sommet de l'Union africaine, le 17 février 2023, à Addis-Abeba, en Ethiopie. Dans le cadre du même conflit, les troupes kényanes sont également présentes dans la région. Il y a également 500 militaires angolais qui y sont attendus.

Ils auront pour mission la sécurisation des zones où sont censées être cantonnés les combattants du M23.