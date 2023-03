Le yen avançait vendredi face à la plupart des devises majeures, à l'issue d'une semaine qui l'aura vu profiter des soubresauts qui ont agité les marchés financiers.

Vers 19H30 GMT, la monnaie nippone gagnait 1,33% face au billet vert, à 131,73 yens pour un dollar, et 0,93% face à la monnaie unique, à 140,58 yens pour un euro.

Pour Joe Manimbo, de Convera, la devise japonaise a d'abord bénéficié de son statut de valeur refuge sur fond de choc bancaire qui a fait déraper les Bourses et plonger les cours des matières premières.

"Dites-moi dans quelle direction vont les taux obligataires américains, je vous dirai dans quelle direction va le yen" face au dollar, a observé Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex.

La violente contraction du rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans, qui s'est détendu de plus de 0,6 point de pourcentage en huit jours, a sensiblement réduit l'écart avec son équivalent japonais, rendant les actifs nippons plus attractifs, en relatif. Par ailleurs, rappelle Marc Chandler, avant le choc bancaire, de nombreux cambistes spéculaient sur le yen en l'utilisant notamment comme base de "c arry trade". Ils empruntaient en monnaie japonaise pour investir dans des actifs d'autres pays, en particulier les bons du Trésor américain. La baisse des taux obligataires américains et la remontée du yen, prisé des investisseurs comme valeur refuge, les a poussés à se désengager en urgence de leurs positions, ce qui a fait monter la monnaie japonaise encore plus haut.

"La crise bancaire a entraîné un retournement" et des opérateurs "ont enregistré de grosses pertes en essayant de couvrir leurs positions" en rachetant du yen, ont expliqué les analystes de JPMorgan. Quant au dollar, il lâchait du terrain face à la plupart des devises, pénalisé par l'anticipation d'une possible fin du cycle de resserrement de la banque centrale américaine (Fed) après une dernière hausse d'un quart de point du taux directeur attendue lors de la réunion de mardi et mercredi prochains. Les opérateurs tablent même désormais sur une série de baisses au second semestre, qui atteindraient, au total, un point de pourcentage, au minimum.