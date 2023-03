Le Salon international de l'électroménager, pour sa première édition, a ouvert ses portes, ce jeudi à Alger, avec la participation d'une trentaine d'exposants, dont certains proposent des promotions spéciales Ramadan.

A cette occasion, le directeur général de l'entreprise organisatrice de l'événement, Sid Ali Anis, a indiqué dans une déclaration à la presse que les exposants se sont engagés lors de cette manifestation à proposer des offres promotionnelles aux visiteurs, notamment en vue du début du mois sacré du Ramadan, la semaine prochaine.

"Le but de cette manifestation est d'exposer l'ensemble des produits disponibles sur le marché national pour le grand public pour qu'il puisse s'enquérir des nouveautés, des spécificités techniques, des pièces de rechange et service après-vente, ainsi que profiter des prix réduits et des promotions appliqués", a souligné M. Anis.

Interrogé sur la qualité des produits proposés, le même responsable a affirmé que les produits commercialisés répondent aux normes internationales, leur permettant même d'être exportés "n'importe où dans le mond e".

De plus, a-t-il dit, les entreprises de ce secteur en Algérie parviennent actuellement à des taux d'intégration "très importants" allant de 45 à 85 %, ce qui réduit les coûts de production et, partant, ainsi les prix de leur commercialisation.

Pour sa part, le directeur commercial de l'entreprise "Geant Electronics", Ismail Sehili, a fait savoir que le secteur connait un regain d'activité après la crise sanitaire du Covid-19 qui a aussi impacté les entreprises de l'électroménager.

"Désormais nous proposons une grande gamme de produits pour satisfaire la demande du citoyen algérien en terme de qualité et de prix", a-t-il indiqué, précisant que les produits de cuissons sont ceux qui connaissent le plus haut taux d'intégration avec près de 84 %.

Le responsable de l'entreprise Raylan, Smail Merzouk, a de son côté insisté sur l'intérêt de ce type de manifestations pour faire connaitre les dernières technologies des produits électroménagers.

Il a également évoqué les offres promotionnelles que propose son entreprise à l'occasion du mois de Ramadan en plus de la baisse des prix de l'électroménager sur le marché national jusqu'à 30 % depuis la fin de la crise sanitaire.

Pour rappel, la 1ère édition du Salon international de l'électroménager se tient de jeudi jusqu'à lundi 20 mars au Palais d es expositions à Alger, avec la participation de près de 35 exposants.

L’exposition réunit les principaux fabricants et fournisseurs locaux et internationaux de renommée afin de présenter une gamme d'appareils et d'équipements ménagers, notamment des appareils de cuisine et de buanderie, des climatiseurs, ainsi que des lave-linges, des réfrigérateurs, des cuisinières, des fours, des micro-ondes, des lave-vaisselles et des aspirateurs.

Des séminaires et des ateliers animés par des professionnels du secteur sont également au menu du salon.