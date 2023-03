Le chef du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la Santé et ministre égyptien de la Santé, Khaled Abdel Ghaffar a affirmé, lundi, que la 58e session du Conseil présidée et abritée par l'Algérie, traitait des thèmes "extrêmement importants" nécessitant la coordination et la collaboration pour les concrétiser sur le terrain et soutenir la sécurité sanitaire dans les pays arabes.

S'exprimant à l'ouverture de la 58e session du Conseil des ministres arabes de la Santé organisée sous le slogan "Renforcer la sécurité sanitaire pour améliorer la santé de la population et se préparer aux prochaines pandémies", le ministre égyptien a indiqué que l'ordre du jour de cette réunion "porte sur des thèmes extrêmement importants nécessitant la coordination et la collaboration commune pour les exécuter et les concrétiser sur le terrain en vue de soutenir la sécurité sanitaire dans les pays arabes". Saluant "la bonne organisation" de cette session, le responsable égyptien a exprimé son souhait de parvenir à "des résultats à même de placer les dossiers soulevés dans leur cadre exécutif en vue de promouvoir la santé et la sécurité du citoyen arabe et d'aplanir les difficultés notamment sur fond de la conjoncture difficile que connait le monde".

La secrétaire générale adjointe de la Ligue des Etats arabes et cheffe du département des affaires sociales, Haïfa Abu Ghazaleh a indiqué, pour sa part, que cette session "est riche en termes de dossiers sur la santé à l'instar de la création de plusieurs centres et organismes pour développer le secteur de la santé dans le monde arabe". Ces dossiers, affirme-t-elle, "exigent des décisions et un consensus arabe", ajoutant que cette session abritée par l'Algérie "aborde tous les thèmes visant à développer le secteur de la santé dans le monde arabe".

L'ordre du jour de cette session dont les travaux se poursuivent jusqu'à mardi, traitera de questions stratégiques d'intérêt pour le monde arabe, notamment l'action arabe commune dans le domaine de la santé, l'échange d'expertise et d'expériences en matière de santé et l'examen des propositions de création d'organismes de santé à même de relancer la coopération entre les pays arabes, en sus d'autres thèmes liés à l'intensification des efforts dans tous les domaines liés à la santé.