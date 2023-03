Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ali Aoun a annoncé, lundi à Alger, l'organisation d'un colloque algéro-tunisien juin prochain à Constantine, dans le cadre du renforcement du partenariat bilatéral dans le domaine de l'industrie pharmaceutique.

La rencontre qui durera deux jours à la wilaya de Constantine réunira des experts tunisiens et algériens pour examiner les capacités disponibles et les opportunités de partenariat qui devront intensifier la coopération bilatérale à moyen et long terme, a indiqué M. Aoun en marge de sa visite à l'unité de production du groupe Saidal à El-Harrach (Alger) en compagnie du ministre tunisien de la Santé, Ali Mrabet et de l'ambassadeur de la Tunisie en Algérie, Ramdhane Elfayedh.

Il a mis l'accent sur la nécessité de développer une industrie pharmaceutique de pointe entre les deux pays en vue de sortir de la dépendance aux firmes étrangères qui monopolisent les marchés, ajoutant que cet objectif était réalisable à travers l'intensification de la coopération, d'autant plus que le marché des deux pays s'élève à près de 60 millions habitants.

Pour sa part, le ministre tunisien a exprimé sa reconnaissance pour le soutien apporté par l'Algérie à la Tunisie et ses aides notamment durant la pandémie de Covid-19, mettant en exergue l'importance de la coopération en vue d'augmenter la production et assurer les médicaments, notamment les anti-cancereux.

Lors de cette visite, les deux ministres ont suivi un exposé sur le plan de travail et la méthode de production des produits pharmaceutiques dans le groupe.

M. Aoun avait reçu le ministre tunisien au siège du ministère, les deux parties ayant examiné les voies et moyens à même d'intensifier la coopération bilatérale.

La visite du ministre tunisien en Algérie s'inscrit dans le cadre des travaux de la 58eme session du conseil des ministres arabes de la santé qui se tient en Algérie les 13 et 14 mars.