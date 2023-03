Plus de 127.000 personnes aux besoins spécifiques ont bénéficié de diverses prothèses l’an dernier, a annoncé mardi à Mostaganem, le Directeur général de l’Office national d'Appareillage et Accessoires pour Personnes Handicapées (ONAAPH), Mohamed Mouidi.

"l’ONAAPH a procédé en 2022 à la distribution de 127.621 prothèses et appareillages de différentes sortes, à l’instar des prothèses, chaussures orthopédiques et béquilles et autres accessoires", a-t-il déclaré, en marge d’une exposition des appareillages orthopédiques et aides techniques pour personnes aux besoins spécifiques, organisée à la maison de la culture "Ould Abderrahmane Kaki" à l’occasion de la journée nationale des handicapés.

En ce qui concerne les aides techniques aux personnes handicapées moteurs, le même responsable a indiqué que l’ONAAPH a réalisé des résultats positifs au début de l’année 2019, notamment avec le lancement de plusieurs nouveaux projets dont celui de la fabrication locale de fauteuils roulants manuels et électriques, qui entrera en service au cours du deuxième semestre 2023 . De même qu ’il a procédé, durant l’année écoulée, à la distribution 14.143 aides techniques pour personnes handicapés moteurs (fauteuils roulants manuels et électriques), 12.390 aides techniques pour personnes malentendants (prothèses auditives) et plus de 1.600.000 aides techniques médicales (poches médicales). La même source a fait savoir que les autorités de la wilaya de Mostaganem ont accordé à l'ONAAPH, un nouvel espace pour ouvrir un grand centre au niveau de la wilaya afin d'améliorer la qualité de services de l’établissement actuel et faciliter l’utilisation des appareillages orthopédiques et accessoires dont ont bénéficié environ 1.552 personnes en 2022. En marge de cette cérémonie, il a été procédé à la remise de deux motocycles adaptées aux personnes handicapées et 11 fauteuils roulants dont 6 pour les enfants atteints de paralysie cérébrale.

Il a procédé également à la signature d’un accord de coopération entre les Scouts musulmans algériens (SMA) et l’école des enfants malentendants de la commune de Hadjadj, pour la création d’un club scout afin d'aider les enfants malentendants à s’adapter et à les intégrer socialement.