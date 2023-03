La "seule solution durable" pour sauver les vies d'exilés en mer est "d'investir dans des voies légales de migration", a déclaré la commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson mardi à Strasbourg.

La responsable suédoise était interrogée sur la réponse de l'UE aux récents naufrages de bateaux de migrants en Méditerranée qui ont fait au moins une centaine de morts ou disparus en deux semaines, au large de l'Italie et de la Libye.

La Commission a présenté mardi une "stratégie" pour la gestion des frontières extérieures de l'UE, insistant notamment sur l'importance d'une meilleure coopération des Etats membres avec les agences de l'UE et notamment l'agence de garde-frontières Frontex.

"Je mentirais si je disais que cela va tout résoudre s'agissant de sauver des vies en Méditerranée", a reconnu la commissaire européenne.

"La seule solution durable pour sauver des vies est d'empêcher que des trafiquants arrivent à vendre ces voyages extrêmement chers et dangereux à des gens désespérés, et pour cela, nous devons coopérer avec les pays d'origine et de transit, et investir dans des voies légales" de migration, a-t-elle commenté.

"Nous avons besoin de migration dans l'Union européenne. Nous manquons de main d'œuvre dans de nombreux secteurs", a souligné Mme Johansson, rappelant aussi l'urgence pour les Etats membres d'adopter la réforme sur l'asile et la migration présentée par la Commission en septembre 2020.

"Il y a une partie spécifique sur la recherche et le sauvetage en mer dans le pacte, qui n'a pas été mise en œuvre car nous n'avons pas encore d'accord", a commenté à ses côtés le vice-président de la Commission, Margaritis Schinas, lors d'une conférence de presse.