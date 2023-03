Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans le transfert illicite de devises au moyen de faux titres bancaires, et procédé à la saisie de 3070 euro et des titres bancaires d'une valeur de 8070 euro ainsi que 137 cachets d'établissements bancaires, administratifs et privés utilisés dans le falsification, a indiqué, mardi, un communiqué des services de la Sûreté nationale.

"Suite à la mise à la disposition par le service de police des frontières aériennes de l'aéroport Houari-Boumediene d'une jeune femme disposant d'un titre bancaire falsifié et d'un montant en devises, les services de répression de la criminalité de la deuxième circonscription administrative de Bab Ezzouar relevant des services de la Sûreté d'Alger, et suite à une enquête menée par les même services, ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans le transfert illicite de devises par l'usage de titres bancaires falsifiés", a précisé la même source.

Sous la supervision du parquet territorialement compétent, "les éléments de la brigade de lutte contre le trafic des migrants e t la traite humaine ont arrêté quatre (4) personnes, âgées entre 30 et 50 ans dont une femme".