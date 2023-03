Les services de la Gendarmerie nationale ont révélé, mardi à Alger, que la valeur financière des denrées alimentaires saisies au cours de l'année 2022 dans le cadre de la lutte contre la spéculation illicite des produits de large consommation s'est élevée à plus de 249 millions de DA. La valeur financière totale des produits saisis durant cette période a dépassé 249 millions de DA, a indiqué le Colonel Mili Lounsi, Directeur de la sécurité publique et de l'emploi au Commandement de la Gendarmerie nationale lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan d'activités de la Gendarmerie nationale pour l'année 2022, au siège du CGN à Cheraga. Il a précisé que les actes criminels dans ce domaine ont enregistré "une hausse de 84% par rapport à l'année précédente, au cours de laquelle 1.125 personnes étaient impliquées".

En matière de lutte contre la criminalité, les mêmes services ont enregistré une augmentation des actes criminels de 56% par rapport à 2021, alors que le nombre de personnes faisant l'objet d'une enquête a augmenté de 49 % par rapport à l'année précédente. Le même bilan fait état d'une augmentation, durant la même période, de différents types de crimes avec des taux mitigés.

Il s'agit de crime organisé (+6%), de la consommation et au trafic de drogue et de psychotropes (+39%), et de contrebande (+2 %), tandis que l'immigration clandestine par traversée sur mer a diminué où 176 réseaux ont été démantelés et 163 embarcations et 235 moteurs ont été récupérés.

Les atteintes aux biens publics sont de l'ordre de 5 % des crimes de droit commun, qui ont augmenté de 10 %. Les atteintes aux personnes représentent 8 % des crimes de droit commun, soit une hausse de 10% au cours de la même année.

S'agissant de la protection de l'enfance qui constitue l'une des priorités de la Gendarmerie nationale, 27 équipes de protection des mineurs ont intégré 618 enfants dans le milieu familial et mené 1362 enquêtes judiciaires liées à l'enfance et 2689 contrôle de crèches et garderies.

En ce qui concerne la protection de l'environnement, les mêmes services ont effectué, durant la même année, plus de 6.000 patrouilles dans les régions les plus exposées à la dégradation environnementale, et plus de 1.000 opérations d'intervention dans le cadre des comités sectoriels, en enregistrant 5.357 affaires liées à l'atteinte à l'environnement, outre 222 analyses effectuées au niveau de l'Institut national de criminalistique et de criminologie.