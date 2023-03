Cent-deux (102) chaises roulantes fonctionnant à l’énergie solaire ont été remises, mardi à des handicapés moteurs, à Bordj-Bou-Arreridj, à l’occasion de la journée nationale des personnes aux besoins spécifiques, célébrée le 14 mars.

Le directeur de l’action sociale et de la solidarité Salim Bouhitem a souligné que ces chaises ont été attribuées par le groupe Condor spécialisé dans l’électroménager, ils sont destinés en particulier aux élèves aux besoins spécifiques, afin de faciliter leur scolarité. Le directeur-adjoint du groupe Condor Mohamed Salah Daas a souligné que le groupe se préoccupe de l’accompagnement des personnes aux besoins spécifiques et célèbre avec eux leur journée nationale, en attribuant ces chaises fonctionnant à l’énergie solaire.

Le wali de Bordj-Bou-Arreridj Kamel Nouicer a présidé la cérémonie de remise de ces chaises, en présence des autorités locales civiles et militaires de la wilaya, ainsi que du directeur général du groupe Condor Abderrahamane Benhamadi.

A cette occasion, la direction de l’action sociale et de la solida rité a signé deux conventions de partenariat avec les directions de la jeunesse et des sports, et du tourisme et de l’artisanat pour mettre les structures sportives à la disposition des personnes aux besoins spécifiques, ainsi que de permettre aux enfants des établissements spécialisés de bénéficier d’excursions touristiques et thermales à travers le pays.