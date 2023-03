Le partenariat entre chercheurs en mathématiques et le secteur économique pour booster

le développement a été recommandé par les participants aux travaux d’une conférence

scientifique sur les mathématiques et leurs applications dans les domaines économique

et social organisée mardi à l’université Badji Mokhtar d’Annaba.

"Il est impératif de promouvoir le partenariat entre les chercheurs en mathématiques et les acteurs en économie afin d'exploiter les Sciences mathématiques dans la recherche de solutions aux problèmes de développement", ont indiqué les intervenants au cours de la rencontre organisée dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des mathématiques (14 mars de chaque année).

Les participants ont affirmé que ce qui a été réalisé grâce aux mathématiques et leurs applications multiples dans le domaine de l’économie, "incite à relever le défi de maîtriser les applications par des modélisations et des simulations numériques dans les domaines de la gestion et de la prospective pour atteindre l’efficience voulue en économie".

Dans ce contexte, Fatima Zohra Nouri, professeure au département des mathématiques à l’université d’Annaba, membre de l’Union internationale des mathématiques, a affirmé que "les laboratoires de mathématiques travaillent dans ce sens pour apporter des banques de données et des informations dans lesquelles on peut puiser afin de trouver des solutions aux problèmes de développement", ajoutant que "l’exploitation des applications mathématiques permet à l’entreprise de réduire les charges, d'améliorer les rendements, de maîtriser les risques et de les gérer".

Dans son intervention intitulée "Efficience des applications mathématiques dans le développement des rendements des énergies renouvelables", la conférencière Sihem Ghoudelbourk, professeure des Sciences de l’ingénierie à l’université d’Annaba, experte agréée en risques industriels, a souligné, pour sa part, "l’importance du partenariat entre les différents acteurs concernés par la transition énergétique et les équipes de recherches dans le domaine des énergies renouvelables pour améliorer la production des énergies renouvelables et maîtriser les méthodes de travail relatives à la transition énergétique".

Karima Bouhamla du Laboratoire de recherche en technologie industrielle de l’université d’Annaba a abordé l’importance des appli cations mathématiques en matière de définition de la qualité et rentabilité économique dans le domaine de la fabrication de l’acier et l’exploitation minière. Au cours des travaux de la conférence, tenue à l’amphithéâtre Mohamed Abdessamed Guellati en présence de chercheurs et d’élèves parmi les plus brillants en mathématiques représentant les lycées de la ville, des communications ont été données sur les applications mathématiques dans l’industrie de l’acier et dans le développement durable. La conférence a été organisée par le département des mathématiques de la faculté des Sciences de l’université Badji Mokhtar d’Annaba qui compte cinq laboratoires de mathématiques et d’application des mathématiques, un laboratoire de modélisation mathématique et de simulation numérique, animés par 150 professeurs chercheurs, étudiants et doctorants en master.